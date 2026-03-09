Un evento que desafía las probabilidades estadísticas y despierta temores ancestrales sacudió las costas de Cabo San Lucas, en la península de Baja California, México. Lo que comenzó como una caminata tranquila para un grupo de turistas terminó en un encuentro cercano con el Regalecus glesne, mejor conocido en el folclore popular como el "Pez del Fin del Mundo".

Un encuentro por partida doble

El asombro de los testigos fue total. Primero, divisaron un destello plateado cerca de la orilla; se trataba de un pez remo de varios metros de largo luchando por regresar a las profundidades. Pero la verdadera sorpresa llegó minutos después: mientras intentaban ayudar al primer ejemplar, apareció un segundo pez en el mismo lugar.

"Ver siquiera uno ya es extremadamente raro. Ver dos en el mismo sitio es casi inaudito", relataron los presentes en un video que ya es viral en toda la región.

Registros históricos indican que, en esa zona específica de la costa mexicana, solo se han documentado un puñado de avistamientos en los últimos cientos de años, lo que convierte a este evento doble en un hito para la biología marina.

Entre la ciencia y la profecía

Para muchos en Sudamérica —una región familiarizada con la actividad sísmica— la aparición de este animal no es solo una curiosidad científica. Según el folclore japonés, el pez remo es el "mensajero del palacio del Dios del Mar" y su presencia en la superficie es una advertencia de terremotos o tsunamis inminentes.

La creencia sugiere que, al vivir a casi 900 metros de profundidad, estos gigantes de plata son capaces de percibir movimientos en las placas tectónicas mucho antes que otros animales.

¿Qué dice la ciencia?

Pese al misticismo que rodea al pez, la comunidad científica mantiene la calma. Los expertos señalan que:

Falta de evidencia: No existen pruebas concluyentes que vinculen los avistamientos con desastres naturales.

Causas probables: Cuando estos peces suben a la superficie, suele deberse a que están enfermos, desorientados o arrastrados por corrientes inusuales que no pueden combatir debido a su debilidad.

Gigantes óseos: Es el pez óseo más largo del mundo, pudiendo alcanzar hasta 9 metros de longitud, lo que explica por qué suelen ser confundidos con "serpientes marinas".

Por ahora, los ejemplares fueron asistidos por los bañistas para intentar devolverlos a su hogar en la zona mesopelágica, dejando atrás un debate que navega entre el respeto por la naturaleza y el temor a lo desconocido.

