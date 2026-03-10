La tendencia mística en redes sociales ha dado un giro inesperado hacia la música disco, señalando a un clásico de 1979 como la clave de la prosperidad. Cientos de usuarios en TikTok afirman que el éxito "Ring My Bell", de Anita Ward, posee una frecuencia sonora capaz de ‘hackear la matrix’ y atraer abundancia.

La leyenda urbana ha crecido tanto que diversos creadores de contenido aseguran, sin pruebas oficiales, que la canción está prohibida en casinos y casas de apuestas. Según la creencia popular, su ritmo secreto altera la suerte de los jugadores, forzando resultados favorables para quienes la escuchan.

Testimonios virales como el de la usuaria @hannahphillips.art refuerzan esta teoría al relatar cambios drásticos en su economía personal.

"Empecé a bailar esta canción todos los días y las oportunidades me inundaron; cerré tratos que salieron de la nada", aseguró la creadora en su video.

Otros perfiles, como @transcendwtay, promueven el hábito de bailar la melodía cada mañana para sintonizar con la llamada "frecuencia de la abundancia". Esta práctica busca utilizar la vibración del tema para desbloquear noticias laborales positivas y flujos de dinero imprevistos.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas propiedades metafísicas, el fenómeno sigue sumando reproducciones en las plataformas digitales. El poder de la manifestación ha encontrado en la voz de Anita Ward su nuevo himno para quienes buscan un golpe de suerte.

