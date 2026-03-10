José Antonio Kast asume la presidencia y abre un nuevo ciclo político en Chile

El líder del Partido Republicano llega al poder con un discurso centrado en seguridad, migración y reformas económicas tras ganar las elecciones presidenciales.
10/03/2026 8:07
Cuatro años después de que el ultraderechista José Antonio Kast agradeciera a "Dios, las familias y a la Patria" su pase a la segunda vuelta de las presidenciales que perdió frente al progresista Gabriel Boric, esa misma fe, a la que sumó una campaña efectista sobre delincuencia, lo convertirá este miércoles en el primer pinochetista en portar la banda presidencial.
"Tengo las mismas convicciones (…), pero hoy día los chilenos tienen otras urgencias”, admitió en campaña el líder del Partido Republicano, que él mismo fundó, tras ser preguntado por un discurso radical que no pareció cuajar en las dos presidenciales a las que concurrió en sus 16 años como diputado.
Legado Pinochetista
Kast abrirá un nuevo capítulo en la historia chilena al ser el primer defensor de la dictadura de Pinochet (1973-1990) que se hace con la banda presidencial y buscará sostener el relato de la decadencia de Chile, que se entiende más por el sentimiento que por los datos, al tener el país uno de los mejores registros de la región tanto económicamente como en materia de seguridad.
Superó al resto de derechas, aún cuando no partía como favorito, como la exministra Evelyn Matthei, líder de la derecha tradicional, o el también ultraderechista y vociferante líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Káiser, gracias a su estrategia de bajo perfil, con un discurso tranquilo y una imagen de persona templada y familiar, pero implacable con el delito.
Visitó a líderes ideológicamente cercanos a él, como el ultralibertario líder de Argentina, Javier Milei, que fue la primera parada internacional de Kast como presidente electo y al que lisonjeó e, incluso, se fotografió con una motosierra, símbolo de los recortes económicos del gobierno ultraliberal argentino.
Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió ayuda para "mejorar el sistema penitenciario", aunque también se reunió con el progresista presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Familia Nazi
Hijo de una próspera pareja de migrantes alemanes, su padre estuvo afiliado al partido nazi y participó en la II Guerra Mundial- y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, Kast fue diputado 16 años por el partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), creado por la dictadura, que abandonó para postularse como independiente a las elecciones de 2017, en las que apenas obtuvo el 8% de los votos.
En varias ocasiones, ha realizado declaraciones en favor de la dictadura, criticadas con dureza por las asociaciones de víctimas, e incluso dejó entrever que es favorable a liberar a los miembros del antiguo régimen que se encuentran en cárceles del Estado condenados por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
