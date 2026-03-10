Periodista de Red Uno es reconocida en Cochabamba como "Mujer que Inspira" por su destacada trayectoria

En una noche cargada de emoción y talento boliviano, el auditorio del edificio municipal de Cochabamba fue el escenario de la entrega de reconocimientos "Mujeres que inspiran: Arte, cultura y creatividad". El evento, que celebró el aporte femenino a la sociedad, tuvo como una de sus protagonistas a la periodista de Red Uno de Bolivia, Wanda Dorado.

Una trayectoria forjada en el rigor informativo

Wanda Dorado, conocida por su valentía y compromiso en la cobertura de conflictos y situaciones de riesgo, recibió el galardón por su amplia trayectoria y su desempeño profesional. Desde gasificaciones hasta coberturas de alta complejidad, Dorado ha demostrado ser una periodista "aguerrida", manteniendo siempre la calidad informativa que caracteriza a nuestro medio.

"Sorprendida y alegre", así se mostró la comunicadora al recibir la distinción. "Este tipo de incentivos nos motiva a seguir adelante. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis hijos y a la Red Uno, porque me ha dado la oportunidad de mostrar que las mujeres también podemos", afirmó tras recibir el reconocimiento.

Un evento que celebra el liderazgo femenino

El acto inició con una presentación musical de niñas y mujeres charanguistas, marcando el tono de una velada que honró a 21 mujeres de diversos sectores:

Periodismo: Liderado por el ejemplo de Wanda Dorado.

Cultura y Arte: Impulsoras del baile y la música nacional.

Empresa y Diseño: Mujeres que dinamizan la economía y la creatividad en el país.

El compromiso de Red Uno

Para la Red Uno, contar con profesionales de la talla de Wanda Dorado es un motivo de orgullo institucional. Su labor diaria no solo informa, sino que busca ser un "reflejo" para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que aspiran a dejar su huella en el periodismo boliviano.

Las autoridades municipales destacaron que este reconocimiento no es solo por un día, sino un homenaje permanente al valor y al trabajo que las mujeres desempeñan en todos los ámbitos de la sociedad cochabambina.

