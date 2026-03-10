Gobierno niega recorte presupuestario en el Hospital de la Mujer

El Ministerio de Salud y Deportes rechazó este lunes las denuncias sobre un supuesto recorte presupuestario en el Hospital de la Mujer de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y aseguró que el centro médico cuenta con Bs 5,8 millones en saldo disponible, además de un anticipo presupuestario en trámite para garantizar su funcionamiento.

La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que no existe ninguna reducción de recursos respecto a la gestión pasada y presentó datos oficiales que muestran la ejecución presupuestaria del hospital.

Según la autoridad, en 2025 el Hospital de la Mujer ejecutó un presupuesto de 14.324.410 bolivianos, mientras que además se cuenta con un saldo no ejecutado de Bs. 5.877.701 correspondiente a la gestión 2024, recursos que permanecen disponibles en las cuentas del hospital.

“Existe un saldo de 5.877.701 bolivianos que se encuentran en disponibilidad en la libreta del hospital, pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz”, señaló.

Presupuesto similar al de 2025

El Ministerio aclaró que el presupuesto máximo asignado para 2026 será similar al ejecutado en la gestión 2025, por lo que rechazó las versiones sobre una reducción de recursos.

Flores explicó que los 6 millones de bolivianos mencionados en algunas denuncias corresponden únicamente al presupuesto del primer cuatrimestre de 2026, y no al presupuesto total anual del hospital.

Gestión de recursos adicionales

La cartera de Estado también informó que se activaron mecanismos de coordinación con la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias que permitan utilizar los recursos disponibles.

Asimismo, se envió una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para gestionar un anticipo del presupuesto correspondiente al segundo cuatrimestre del año.

Este pedido de anticipo fue respaldado mediante un acta firmada el 6 de marzo por la directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, y la directora técnica del SEDES La Paz, Sonia Mena.

Llamado a no generar alarma

La ministra de Salud también criticó las protestas realizadas recientemente en el hospital y pidió evitar acciones que afecten la atención a los pacientes.

“No es posible ver a pacientes y familiares expuestos a la intemperie para generar caos en las calles, además de sacar equipos como incubadoras que deben permanecer en ambientes estériles”, afirmó.

El Hospital de la Mujer es uno de los principales centros de referencia nacional en atención obstétrica y neonatal, donde se atiende una alta demanda de pacientes bajo el Sistema Único de Salud (SUS).

Mira la programación en Red Uno Play