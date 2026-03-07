Médicos denuncian crisis en el Hospital de la Mujer

Médicos del Hospital de la Mujer denunciaron una grave crisis sanitaria debido a la falta de medicamentos, insumos, equipos quirúrgicos y pruebas de laboratorio esenciales, situación que pone en riesgo la atención de madres y recién nacidos.

El dirigente de FESIRMES, doctor Fernando Romero, explicó que el problema ha llegado a un nivel crítico, ya que actualmente el hospital enfrenta dificultades incluso para realizar exámenes básicos previos a cirugías.

Romero también advirtió que el centro médico no cuenta con pruebas necesarias para detectar enfermedades como el VIH, estudios que son fundamentales antes de realizar procedimientos quirúrgicos.

Equipos quirúrgicos deteriorados

A la falta de insumos se suma el deterioro de equipos clave en quirófano, lo que complica aún más la atención médica.

Según el dirigente, las lámparas quirúrgicas se encuentran deterioradas, mientras que equipos esenciales como los electrobisturís ya no funcionan adecuadamente.

“Operar sin electrobisturí expone a la paciente a una hemorragia”, alertó Romero.

Médicos anuncian medidas de presión

Ante la falta de respuestas, el personal médico anunció que convocará a una asamblea para analizar la situación y definir medidas de presión para exigir atención urgente a las demandas del hospital.

Los profesionales de salud advierten que, si no se atienden los problemas de infraestructura, equipos e insumos, la atención a pacientes podría verse seriamente afectada, especialmente en casos de emergencia obstétrica.

