La Paz: Aumenta despacho de combustible y reducen las filas

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informaron que se incrementó el volumen de despacho de gasolina en los surtidores del país con el objetivo de regularizar el abastecimiento de carburantes, luego de varios días marcados por largas filas de vehículos.

En un recorrido por el surtidor ubicado en la avenida Montes, en la ciudad de La Paz, se evidenció que las filas de vehículos se redujeron en comparación con jornadas anteriores, aunque todavía continúan registrándose algunos conductores en espera de cargar combustible.

Según explicaron desde YPFB, los retrasos en el despacho de gasolina se debieron al proceso de incorporación de aditivos al combustible, medida que busca mejorar su rendimiento. Las autoridades aseguraron que actualmente se está distribuyendo mayor volumen de litros en las estaciones de servicio para normalizar la provisión.

Conductores que acudieron al surtidor señalaron que la situación ha mejorado respecto a días anteriores.

“Estos días estaba cerrado el surtidor por la falta de combustible, pero hoy ya está abierto y no hay muchas filas”, comentó uno de los usuarios.

Otros indicaron que, aunque la espera aún existe, la situación es menor que antes y esperan que el abastecimiento se normalice completamente en los próximos días.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos informó que alrededor de 5.000 personas ya se incorporaron al sistema vinculado a la implementación de aditivos, proceso que comenzó el 4 de marzo.

