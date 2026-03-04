YPFB advierte posible demora en despacho de gasolina en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado en el que informa a la población que podría registrarse una leve demora en el despacho de gasolina en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según la estatal, el retraso responde al proceso de preparación e incorporación de nuevos aditivos en la gasolina, medida que forma parte de un plan de modernización del sistema nacional de combustibles.

YPFB explicó que esta incorporación se realiza por primera vez en Bolivia y que se trata de aditivos especializados utilizados a nivel internacional para mejorar la calidad del combustible, proteger los motores y generar mayores beneficios para los consumidores y el parque automotor del país.

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que estos aditivos ayudarán a estabilizar el combustible, limpiarán inyectores, eliminarán residuos y ayudarán al rendimiento del motor.

La empresa aseguró que la situación será regularizada en las próximas horas y pidió comprensión a la ciudadanía mientras se concluye el proceso técnico.

