Salud

Sedes declara alerta roja por brote de chikungunya en Santa Cruz

El departamento registra 1.398 casos, seis pacientes internados y un fallecido. Autoridades activan operativos de emergencia y piden a la población eliminar criaderos y acudir de inmediato a los centros de salud.

Silvia Sanchez

09/02/2026 16:16

Sedes declara alerta roja por brote de chikungunya en Santa Cruz. Imagen referencial.
Santa Cruz, Bolivia

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz declaró alerta roja sanitaria ante el acelerado aumento de casos de chikungunya, especialmente en el Distrito 1 de la capital cruceña.

Según el reporte oficial, hasta la fecha se han registrado 1.398 casos confirmados, seis personas permanecen internadas y se confirmó el primer fallecimiento, correspondiente a un adulto mayor de más de 80 años.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que se activaron brigadas para el control del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad, en los domicilios donde se detectaron casos positivos.

“Estamos reforzando las acciones preventivas para frenar la propagación del virus. Pero es fundamental el apoyo de la población”, afirmó la autoridad.

Llaman a eliminar criaderos

Koca exhortó a los ciudadanos a sumarse a la lucha contra el chikungunya mediante la eliminación semanal de criaderos, especialmente después de las lluvias.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Vaciar recipientes con agua estancada

  • Limpiar patios y techos

  • Tapar tanques y bidones

  • Evitar acumulación de basura

Síntomas de alerta

Las autoridades pidieron no minimizar los síntomas y acudir de inmediato a un centro de salud ante la presencia de:

  • Fiebre alta

  • Dolor de cabeza persistente

  • Dolor detrás de los ojos

  • Náuseas o vómitos

  • Manchas rojas en la piel

  • Cansancio extremo

  • Dolor en articulaciones y huesos

Además, recalcaron que está prohibido automedicarse, ya que puede agravar el cuadro clínico.

Sistema de salud en emergencia

El Sistema Público de Salud, en sus tres niveles de atención, se encuentra en estado de alerta para brindar atención oportuna a pacientes sospechosos y confirmados.

Las autoridades insistieron en que la prevención empieza en casa y que la colaboración ciudadana será clave para frenar el avance de la enfermedad.

“Si actuamos ahora, podemos evitar más contagios y más pérdidas humanas”, advirtieron.

 

 

