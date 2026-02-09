Dólar paralelo en Bolivia: así están los precios de compra y venta este lunes

El dólar estadounidense registró este lunes 9 de febrero un leve ascenso en el mercado paralelo boliviano, tanto en la cotización de compra como de venta, según datos de plataformas digitales que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en Bs 9,22 para la compra y Bs 9,19 para la venta, lo que representa un incremento respecto a la jornada anterior.

El domingo, el mismo sitio reportó un cierre nocturno de Bs 9,20 para la compra y Bs 9,18 para la venta, por lo que el movimiento de este lunes refleja un ajuste ascendente moderado.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta una cotización de Bs 9,22 para la compra y Bs 9,20 para la venta. La noche anterior, ese sitio había cerrado con Bs 9,21 para la compra y Bs 9,19 para la venta.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la dinámica diaria de la oferta y la demanda de la divisa.

