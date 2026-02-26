TEMAS DE HOY:
Economía

¿Subió el dólar? Así cotiza en el mercado paralelo este jueves 26 de febrero

La divisa estadounidense presentó una variación mínima frente al cierre previo, según plataformas digitales que siguen el tipo de cambio informal en Bolivia.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 6:27

Bolivia

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este jueves 26 de febrero un ligero incremento en su cotización, de acuerdo con datos difundidos por portales especializados que monitorean este segmento cambiario.

Según el sitio dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta, lo que refleja un ajuste mínimo frente al reporte anterior.

En la jornada del miércoles, el mismo portal informaba un valor de Bs 9,03 para la compra y Bs 9,02 para la venta al cierre nocturno.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta este jueves Bs 9,05 para la compra y Bs 9,01 para la venta. La noche previa había cerrado en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,01 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares.

La dinámica responde principalmente a la oferta y demanda diaria de la divisa estadounidense, en un escenario donde distintos actores económicos observan de cerca las variaciones del tipo de cambio informal.

