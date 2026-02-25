Guía para ver la Luna Roja: El espectáculo astronómico de este 3 de marzo

Este próximo 3 de marzo, la Luna se transformará en una joya carmesí durante un eclipse total inolvidable. El fenómeno, conocido popularmente como "Luna de Sangre", ocurre cuando la Tierra bloquea la luz solar directa hacia nuestro satélite.

La atmósfera terrestre filtrará los rayos del Sol, dejando pasar solo los tonos rojizos que iluminarán la superficie lunar. Este efecto visual convierte una noche común en un escenario digno de una película de fantasía espacial.

En Bolivia, el evento será plenamente visible desde cualquier punto del país si el clima lo permite. Las ciudades con horizontes despejados, como Santa Cruz, tendrán una vista privilegiada de este cambio de coloración.

La fase total del eclipse, donde el rojo será más intenso, tendrá una duración aproximada de 1 hora y 22 minutos. Se recomienda buscar un lugar con poca luz artificial para apreciar mejor los matices de la sombra terrestre. El fenómeno alcanzará su fase de totalidad (luna roja) antes del amanecer, siendo visible en el horizonte oeste, con el punto máximo ocurriendo cerca de las 05:00 y 06:00 a.m. hora boliviana.

Foto: Shutterstock.

A diferencia de los eclipses solares, este espectáculo no requiere de lentes especiales ni telescopios para ser disfrutado. Solo necesitas levantar la vista y dejar que tus ojos se acostumbren a la penumbra del cielo nocturno.

Para los que no quieran perderse ni un segundo, el seguimiento preciso por ciudad está disponible en la web. Puedes consultar horarios exactos para tu ciudad aquí: https://www.timeanddate.com/eclipse/in/bolivia/santa-cruz y planificar tu observación.

Este encuentro astronómico es la oportunidad perfecta para conectar con la mecánica del sistema solar en tiempo real. Es un recordatorio de la alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y nuestra eterna compañera, la Luna.

Prepara tu cámara o simplemente una manta para disfrutar de este evento que no se repite todos los días. La Luna de Sangre te espera este 3 de marzo para cerrar la noche con un toque mágico.

Mira la programación en Red Uno Play