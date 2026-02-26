Un creador de contenido digital, conocido por su actividad en la plataforma TikTok, se encuentra actualmente bajo custodia policial tras ser señalado como el presunto autor del delito de violación. El hecho, que ha generado consternación en la capital orureña, involucra a una víctima de extrema vulnerabilidad.

Según el informe preliminar de las autoridades, el acusado fue arrestado y trasladado a celdas policiales en las últimas horas. Al momento de su transferencia, el hombre mantuvo una actitud hermética y evitó brindar declaraciones ante los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

Los datos recolectados hasta el momento indican que la víctima es un niño de 3 años, quien además tendría un vínculo de parentesco familiar con el ahora investigado.

El Ministerio Público ya ha tomado control del caso y se encuentra coordinando acciones con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La situación jurídica del tiktoker depende de pasos procesales críticos que se desarrollan en este momento:

Examen Psicológico: La Defensoría realiza las valoraciones correspondientes al menor para determinar el alcance del daño y recolectar indicios.

Imputación Formal: La Fiscalía informó que la presentación de la imputación formal está sujeta a los resultados de dichas pericias y a los informes técnicos.

Las autoridades han evitado revelar la identidad del creador de contenido para resguardar la integridad de la víctima, debido al nexo familiar existente. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá si el acusado permanecerá en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

