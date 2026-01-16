Dictan 4 meses de detención preventiva para el tiktoker Milton en el penal de San Antonio

El futuro legal de Milton M. A. M., conocido en las redes sociales como el tiktoker "Milton", quedó definido temporalmente. Tras una audiencia de medidas cautelares que se prolongó por dos horas y media, la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el recinto penitenciario de San Antonio.

La audiencia, que inició a las 15:00 y concluyó cerca de las 17:30, se llevó a cabo bajo un estricto régimen de reserva. Esta medida impidió el acceso de la prensa y de particulares a la sala, con el fin de resguardar los detalles sensibles del proceso y la identidad de la víctima, una joven de 24 años.

Mientras en el interior del juzgado se debatía la libertad del imputado, en las afueras se vivió un ambiente de fuerte contraste. Grupos de seguidores y personas allegadas al tiktoker se dieron cita en el lugar para manifestar su apoyo, exigiendo su liberación y defendiendo su inocencia, a pesar de la gravedad de la imputación presentada por la Fiscalía.

El despliegue policial se mantuvo constante para evitar altercados entre los simpatizantes del acusado y quienes pedían justicia para la víctima, dado el alto perfil mediático que ha tomado el caso en las últimas horas.

La decisión del juez se basa en los indicios materiales presentados por el Ministerio Público y el riesgo de fuga, agravado por la reciente aprehensión de Milton en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba abandonar la ciudad.

Con esta resolución, el tiktoker será trasladado de forma inmediata al penal de San Antonio, en la ciudad de Cochabamba. Durante los próximos 120 días, la Fiscalía deberá concluir las investigaciones y peritajes pendientes para determinar si el caso procede a una acusación formal y juicio oral.

Por el momento, el caso se mantiene bajo reserva judicial, lo que limita la difusión de nuevos detalles sobre las pruebas presentadas durante esta jornada.

