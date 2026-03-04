Santa Cruz se moviliza: Minga multisectorial de este fin de semana busca frenar el avance del chikungunya

Ante la crisis sanitaria por el chikungunya, la Gobernación de Santa Cruz ha convocado a una minga multisectorial de gran escala para este sábado y domingo. El objetivo principal es intervenir los distritos municipales donde existe una mayor circulación del virus y una preocupante acumulación de casos positivos.

El epidemiólogo del Sedes, Carlos Hurtado, destacó que esta acción es fundamental tras activarse el COED departamental para enfrentar el ascenso brusco de contagios. La estrategia busca frenar una curva que, en solo ocho semanas, ya superó la cantidad de internados y fallecidos de todo el año anterior.

“Estará la Gobernación, el COED, el Sedes, el Municipio, las FFAA, Defensa Civil, la Universidad, el Colegio Médico, Fesirme y la Cre, entre otros”, detalló Hurtado.

Este despliegue masivo busca una respuesta integral que involucre a todos los sectores de la ciudad en la lucha contra la enfermedad.

El operativo contará también con la participación de la Dirección Departamental de Educación y diversas instituciones que conviven en la capital. El esfuerzo conjunto pretende dar soporte técnico y logístico a las brigadas que recorrerán las zonas críticas durante ambas jornadas.

El enfoque central de la actividad será la intervención directa en los domicilios particulares para asesorar a la población sobre la prevención efectiva. Los equipos técnicos trabajarán de la mano con los ciudadanos para identificar y neutralizar los focos de reproducción del mosquito transmisor.

“Llegaremos a las casas de los vecinos y los orientaremos a la destrucción y eliminación de criaderos, que es la mejor estrategia para contener esta epidemia”, enfatizó el vocero del Sedes.

Con esta medida, las autoridades esperan estabilizar la situación epidemiológica y reducir la presión sobre el sistema hospitalario.

