Cívicos piden usar plataforma digital para reportar daños por gasolina

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la habilitación de una plataforma digital por parte de la estatal petrolera para que las personas afectadas por la calidad del combustible puedan presentar sus reclamos a través de la línea de WhatsApp 72150600.

El líder cívico recomendó a la población que sufrió daños en sus motorizados por la gasolina enviar toda la documentación requerida mediante el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencia (SREC), mecanismo dispuesto para canalizar los casos y acceder a una eventual compensación.

“Acudan a este mecanismo para que el Estado, mediante el seguro, pueda resarcir los daños ocasionados por la calidad de la gasolina. Todos los afectados tienen derecho a hacer uso de este canal para presentar sus descargos; el seguro analizará cada caso y hará el resarcimiento pertinente”, explicó Cochamanidis.

Respecto a las gestiones realizadas con la dirigencia de los mototaxistas, ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el dirigente cívico afirmó que la aseguradora ya dispuso personal para analizar cada carpeta presentada por los afectados.

Centro de atención al usuario

YPFB también puso a disposición el teléfono 50850088, correspondiente al Centro de Atención al Usuario, donde se brindará orientación durante el proceso.

De acuerdo con la estatal petrolera, los afectados deberán registrar su solicitud mediante el sistema SREC, una plataforma que permitirá validar la información del usuario mediante el cruce de datos con bases oficiales como el B-Sisa, el RUAT, el Segip y el SOAT.

El registro se realizará de forma escalonada según la terminación del número de placa del vehículo. Los motorizados cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán registrarse entre el 3 y el 8 de marzo, mientras que aquellos que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 deberán hacerlo entre el 9 y el 15 de marzo. Los rezagados tendrán plazo adicional para completar el registro entre el 16 y el 31 de marzo.

