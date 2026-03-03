Hemocentro impulsa campaña permanente de donación de sangre en La Paz

Luego de la tragedia del avión siniestrado en El Alto, que demandó un importante abastecimiento de sangre en La Paz, el Hemocentro recordó que la campaña de donación voluntaria es permanente y que la necesidad no se limita a situaciones de emergencia.

Gabriela Ferrufino, comunicadora de la institución, señaló que si bien se respondió oportunamente al hecho registrado el viernes, el requerimiento es constante.

“Hemos logrado responder ante un hecho tan trágico, pero todos los días se necesita sangre. Es importante crear conciencia en la gente”, afirmó.

Requisitos para donar

Las personas interesadas deben tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud.

Si cuentan con tatuajes o piercings, debe haber transcurrido al menos un año desde su realización.

No pueden donar quienes estén cursando un resfriado o bajo tratamiento con antibióticos. “Después de recuperarse del resfriado hay que esperar una semana más, y lo mismo tras concluir un tratamiento con antibióticos”, explicó Ferrufino.

Horarios y puntos de atención

El Hemocentro atiende de lunes a domingo, de 08:00 a 19:00.

Además, su unidad móvil se instala generalmente de lunes a viernes en El Prado, frente al cine Monje Campero, de 10:00 a 16:00.

La institución también invita a empresas y entidades a coordinar campañas mediante sus redes sociales, con el fin de facilitar la participación sin afectar la jornada laboral.

Desde el Hemocentro insisten en que donar sangre es un acto solidario que puede salvar vidas y que el compromiso ciudadano debe mantenerse más allá de coyunturas específicas.

