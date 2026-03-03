Familia de policía asesinado denuncia retardación en extradición de asesino confeso

A casi dos años del operativo encubierto que cobró la vida del Tte. Torrez el pasado 10 de noviembre de 2023, la familia de la víctima denuncia una parálisis en el proceso judicial. José Luis Torrez, padre del oficial, manifestó su profunda angustia ante la falta de gestiones para traer al país al principal sospechoso.

“Se pide la recaptura del autor material del asesinato de mi hijo, estamos hablando de André A. A. quien fue recapturado el 17 de enero de este año por policías que lo tenían en la mira”, declaró Torrez con firmeza. El padre subrayó que los plazos legales están por expirar sin que se observen movimientos claros en los despachos oficiales.

La preocupación radica en los tiempos establecidos por el convenio binacional de extradiciones, los cuales están a punto de agotarse.

“Esperamos a la fecha su extradición, a menos de dos semanas de cumplirse los 2 meses que estipula el convenio; me preocupa que no haya avances en el tema administrativo”, enfatizó la vocería del padre.

Por su parte, la defensa técnica del caso señaló directamente a las instituciones responsables de la custodia y el trámite internacional. Jorge Campos, abogado de la familia, afirmó que “ha habido incumplimiento de deberes”.

Finalmente, el jurista fue tajante al señalar que la responsabilidad de esta posible impunidad recae sobre las autoridades. “El incumplimiento es de las autoridades encargadas de ejecutar una extradición pasiva”, concluyó Campos, exigiendo celeridad antes de que el proceso quede en la nada.

Mira la programación en Red Uno Play