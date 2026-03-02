TEMAS DE HOY:
Narcopapas. ASALTO Aduana

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Militares resguardan 16 plantas de YPFB tras denuncias

El despliegue incluye 1.500 efectivos en 16 instalaciones estratégicas para reforzar la seguridad y el control del combustible.

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 11:11

El resguardo de las refinerías se activó este lunes a las 6:00. Foto APG

Escuchar esta nota

El Gobierno activó este lunes el Plan San Alberto, que contempla la militarización de 16 plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de evitar un nuevo “sabotaje” y garantizar la trazabilidad en la cadena de producción y distribución de gasolina en el país.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que 1.500 efectivos de tropas especiales de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para resguardar las instalaciones y evitar el ingreso de personas ajenas a la estatal petrolera.

“Todos nuestros efectivos expertos se han desplazado a 16 plantas en los principales departamentos del país y permanecerán el tiempo que sea necesario hasta que se termine con la confabulación y este sabotaje”, afirmó la autoridad.

Salinas explicó además que se analiza la posibilidad de que efectivos de las Fuerzas Armadas acompañen a los camiones cisternas que trasladan carburantes desde las refinerías hacia las estaciones de servicio, con el fin de reforzar la seguridad en la distribución.

No obstante, precisó que esta medida aún depende de una solicitud formal del Ministerio de Hidrocarburos.

“Tenemos la predisposición de acompañar a los camiones cisternas y brindar esta cooperación a Yacimientos, solo resta que se efectúe la solicitud correspondiente por parte del ministro del sector”, indicó. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD