¿Por qué hay militares en plantas de YPFB? El Gobierno lo explica

El presidente Rodrigo Paz informó que, desde las seis de la mañana de este lunes, las Fuerzas Armadas resguardan las plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La decisión —según explicó— busca proteger la infraestructura energética, garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar actos de sabotaje o corrupción en la cadena de producción y distribución.

“Estamos actuando en defensa de la Patria y de los intereses de todos los bolivianos y bolivianas”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

¿Cuál es el objetivo del resguardo?

De acuerdo con el jefe de Estado, la presencia militar permitirá:

Proteger a los trabajadores de YPFB.

Garantizar la trazabilidad total en la cadena de producción y distribución.

Cortar cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo.

Blindar la soberanía energética del país.

El mandatario sostuvo que las decisiones se adoptan tras los cuestionamientos registrados semanas atrás en torno a la calidad de la gasolina.

Nueva gasolina con aditivos, sin subir el precio

El presidente también anunció que, desde el martes 3 de marzo, YPFB comenzará a incorporar aditivos estabilizantes y antioxidantes a la gasolina.

Según la explicación oficial, estos componentes:

Evitan la degradación del combustible.

Limpian inyectores.

Eliminan residuos.

Mejoran el rendimiento del motor.

“Es una mejora técnica de vanguardia. Protege los motores, mejora la calidad del combustible y no implica aumento de precios”, enfatizó.

Denuncia de "sabotaje"

El presidente Paz aseguró que los problemas detectados en la gasolina no fueron producto de errores técnicos, sino de un acto deliberado de sabotaje.

Señaló que el Gobierno investiga la existencia de estructuras organizadas que habrían intentado desestabilizar la gestión y afectar la economía del país.

“Lo que fue detectado no son descuidos, sino sabotajes impulsados por estructuras organizadas que no dudan en dañar al país con tal de proteger sus negocios e impunidad”, afirmó.

Con estas medidas, el Ejecutivo apunta a reforzar el control sobre el sistema energético, garantizar la calidad del combustible y mantener el suministro sin incremento de precios.

