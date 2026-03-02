Gobierno inicia proceso 50-50 con instalación de mesas técnicas en Santa Cruz

El presidente Rodrigo Paz Pereira, anunció que este lunes se instalará un Gabinete ministerial en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de abordar la propuesta de redistribución 50-50.

El encuentro se desarrollará en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde el mandatario instruirá la conformación de mesas técnicas sectoriales, las cuales estarán dirigidas por los distintos ministerios.

“Hoy vamos a iniciar el proceso del 50-50, no es una consigna, es una decisión estructural, es una medida para lograr más equidad y eficiencia y el objetivo es mejorar la vida de la gente. La lógica del 50-50 es producir, crecer y darle la suerte de construir el estado y la economía desde las regiones”, dijo el mandatario.

Según explicó el Jefe de Estado, se tratará de un proceso técnico y participativo, que contará con la presencia de sectores sociales, legisladores, gobiernos subnacionales y también de las autoridades que resulten electas en las próximas elecciones subnacionales.

Paz resaltó que cada nivel de Gobierno debe ejercer sus competencias con responsabilidad fiscal y generar un conjunto de acciones para que los recursos que reciban por parte del Estado sean canalizados en favor de la población.

“No es transferir recursos sin control es distribuir responsabilidades con reglas claras, hoy iniciamos la primera fase técnica. Cada región tiene sus particularidades y realidades distintas, todas las propuestas serán escuchadas, no importan los partidos políticos, el 50-50 no es dividir recursos es multiplicar soluciones”, acotó.

Sin embargo, Paz dejó en claro que el 50-50 debe ser un factor de unidad y desarrollo y no un factor de dispersión y confrontación entre bolivianos.

“Ahora empezamos a eliminar leyes y decretos que no son necesarias, a futuro se tendrán que generar nuevas leyes, el primer paso es identificar los decretos supremos que empoderan al gobierno central”, concluyó.

