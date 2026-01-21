Viceministra aclara que el modelo 50-50 requiere cambios en más de 25 leyes

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que la aplicación del modelo de redistribución 50-50 requerirá modificaciones en diversas normativas, además de un proceso de socialización con los 337 municipios, las nueve gobernaciones y los nueve Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC) del país.

“¿Hay que modificar la Ley Marco de Autonomías? Por supuesto. No solo la Ley Marco de Autonomías, hemos identificado más de 25 leyes sectoriales que deben ser modificadas, porque existe un tutelaje absoluto y un secuestro a las autonomías”, declaró la autoridad.

Barrientos aclaró que la propuesta del 50-50 no se limita a la distribución de recursos económicos, sino que apunta a un esquema de corresponsabilidad entre el Estado central y las regiones, orientado a mejorar la gestión pública.

“El 50-50 es una corresponsabilidad en la construcción de país, corresponsabilidad en salud y educación, en la que tanto las regiones como el Estado central nos comprometamos a eliminar este ‘Estado tranca’ y el centralismo que ha condenado al país a una autonomía tutelada”, afirmó.

La viceministra sostuvo que el Gobierno trabaja en este enfoque desde el inicio de su gestión, con el objetivo de que la corresponsabilidad se traduzca en beneficios concretos para la población.

Asimismo, resaltó que el Ejecutivo encara una agenda nacional de socialización del modelo 50-50, la cual será desarrollada junto a las nuevas autoridades electas tras las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

