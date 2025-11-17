La nueva viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que uno de los primeros desafíos de su gestión será viabilizar la propuesta gubernamental de una distribución 50/50 de los recursos públicos entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, en el marco de lo que calificó como un proceso hacia una “autonomía real” en el país.

“El propósito es consolidar el 50/50. No puede quedarse en una promesa; debe traducirse en medidas concretas para el ejercicio de las autonomías”, señaló.

La autoridad anunció la conformación de un equipo técnico especializado, con énfasis constitucional, para estudiar cambios y alternativas legales que permitan acelerar la implementación del modelo.

Asimismo, informó que en un plazo máximo de dos semanas se convocará al Consejo Nacional de Autonomías, instancia que reunirá al presidente, autoridades territoriales y representantes indígenas.

Barrientos también remarcó que el proceso incluirá a las autonomías indígenas, las cuales, dijo están avanzando.

El Viceministerio de Autonomías prevé una revisión detallada de la Constitución Política del Estado y de las normas vigentes sobre autonomías, con la intención de formular soluciones inmediatas para el ejercicio de competencias regionales. También se programarán reuniones con alcaldías y gobernaciones para levantar información y definir prioridades.

