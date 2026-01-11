El mercado cambiario informal en Bolivia inicia la jornada de este domingo con una tendencia al alza en comparación con los días previos. Según el monitoreo realizado este domingo 11 de enero a las 07:45 a.m., la divisa estadounidense ha logrado estabilizarse por encima de la barrera de los Bs 9,60 en las principales plataformas.

Esta cifra representa un incremento significativo frente al punto más bajo de la semana, registrado el pasado martes, cuando el valor de venta descendió hasta los Bs. 9,45. La recuperación actual de aproximadamente un 2% refleja una presión sostenida en la demanda de dólares dentro del mercado paralelo nacional.

En el desglose por fuentes, el portal dolarboliviahoy.com reporta una compra de Bs 9,67 y una venta de Bs 9,65. Por su parte, el sitio dolarbluebolivia.click sitúa la compra en un máximo de Bs 9,68, mientras que mantiene su precio de venta en Bs 9,64 para el usuario final.

Finalmente, la plataforma bolivianblue.net presenta la cotización de compra más competitiva de la mañana con Bs. 9,62, igualando la venta en Bs 9,64. Esta convergencia en los precios de venta entre los distintos monitores digitales sugiere una consolidación del valor del "dólar blue" al cierre de la presente semana.

Mira la programación en Red Uno Play