Denuncian presunto combustible contaminado: detectan 14% de goma en tanque de almacenamiento

Una nueva denuncia sobre la calidad del combustible encendió las alertas, porque, según un estudio técnico realizado en un tanque de almacenamiento en la zona de Palmasola, en Santa Cruz, se habría detectado un 14% de presencia de goma en el combustible, una cifra que supera ampliamente los parámetros establecidos por normativa.

“El reglamento fija un límite máximo de 5 miligramos por cada 100 mililitros. La calidad es binaria. Si una muestra presenta cualquier desviación, aunque sea mínima, no cumple y debe rechazarse. Si el límite es 5 mg y encuentras 5.1, ya no pasa. Imagínese con 14”, informó el ingeniero Jaime Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Mecánicas de la UMSA.

Dijo que la presencia de residuos gomosos en la gasolina puede afectar directamente el funcionamiento de los motores, obstruyendo sistemas de inyección y generando daños internos.

Agregó que, independientemente de cómo se haya producido la alteración, si el producto no cumple la norma debe ser retirado de circulación.

Impacto en el transporte

El ejecutivo del Transporte a los Yungas, Freddy Avirari, afirmó que al menos 300 motorizados ya habrían resultado perjudicados, en el sector, por la presunta mala calidad del combustible.

“Yo creo que debe estar pasando más de 300 unidades actualmente”, sostuvo.

El dirigente explicó que los daños varían según la gravedad del caso y los costos también. Si tiene solución, puede costar entre $us 3.000 y 3.500; pero si el daño golpea cilindros y pistones, llegaría a costar de $us 10.000 a 15.000. Un motor nuevo puede costar entre $us 15.000 y 18.000.

Avirari también expresó la preocupación económica que atraviesan los transportistas afectados.

“El banco todos los días te llama. Estoy retrasado casi 20 días y me mandan mensajes para pagar. ¿Con qué vamos a pagar si no tenemos las herramientas?”, cuestionó.

El sector espera que la reunión prevista con autoridades del Gobierno la próxima semana permita esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play