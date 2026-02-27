Acusado admitió que mató a su vecino por deudas económicas en Cochabamba

​​​El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el hombre acusado de asesinar a Brayan M., de 30 años, y de herir a su madre en Pacata Alta, confesó haber planificado el delito.

Según Vera, el autor admitió que el motivo del crimen fue económico, debido a deudas personales, y aprovechó su conocimiento sobre los movimientos financieros de la familia para ejecutar el robo.

La investigación reveló que el ataque fue premeditado y alevoso, ya que el sospechoso contaba con arma de fuego, munición, pasamontañas, gas pimienta y otros implementos para reducir a las víctimas.

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de febrero en la ciudad de Cochabamba, cuando efectivos policiales acudieron al inmueble tras escuchar gritos de auxilio. Al llegar, encontraron a Brayan sin vida y a su madre y hermana maniatadas. En la escena se secuestró un revólver calibre 22, presuntamente usado en el crimen.

El fiscal Marcelo Villarroel Ágreda detalló que el acusado, Luis E. Y. C., de 42 años, ya prestó su declaración y permanece aprehendido, a la espera de que la autoridad judicial defina su situación jurídica en la audiencia de medidas cautelares.

Los familiares de Brayan M. velan los restos tras la autopsia correspondiente, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del robo frustrado que terminó en tragedia.



Mira la programación en Red Uno Play