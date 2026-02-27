Dictan 150 días de detención preventiva para cinco acusados por secuestro de un menor en Cuatro Cañadas

La Justicia determinó la detención preventiva por 150 días para cinco personas aprehendidas por el secuestro de un menor de 14 años en el municipio de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. La medida deberá cumplirse en el penal de Palmasola.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló la mañana de este viernes, ocasión en la que el Ministerio Público presentó la imputación formal por los delitos de secuestro y organización criminal. Tras valorar los elementos expuestos, la autoridad jurisdiccional dispuso el encarcelamiento preventivo de los sindicados mientras avanzan las investigaciones.

En el mismo caso, un adolescente de 17 años familiar de la víctima fue sentenciado a tres años de prisión. La audiencia se llevó a cabo en un juzgado del municipio de Warnes. El menor fue imputado como autor intelectual del secuestro.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que en audiencia de terminación anticipada se demostró la responsabilidad del adolescente en el delito de secuestro cometido contra la víctima de 14 años. La condena deberá cumplirse en el Centro de Reintegración Social Cenvicruz, en Warnes.

“Como Ministerio Público hemos demostrado la responsabilidad del adolescente en este hecho de secuestro cometido en contra de un menor de edad en el municipio de Cuatro Cañadas. Este resultado refleja el trabajo investigativo coordinado que permitió la pronta localización de la víctima y la sanción correspondiente para el responsable, garantizando la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló la autoridad.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Mijael Soria Villagómez, explicó que el 23 de febrero de 2026 el padre del menor denunció ante la Policía la desaparición de su hijo, quien un día antes salió rumbo a la casa de su abuela y no retornó. Esa misma noche, la familia recibió una llamada desde un número privado exigiendo 300.000 bolivianos a cambio de su liberación.

Tras las investigaciones, la víctima fue hallada en la comunidad Gran Chaco, en Cuatro Cañadas, dentro de un domicilio y en compañía del adolescente de 17 años, quien fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El Ministerio Público señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

