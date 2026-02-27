Clásico europeo en la Champions: Real Madrid enfrentará al City en octavos de final

El sorteo de los octavos de final ha sacudido el tablero europeo al confirmar un nuevo capítulo de la rivalidad entre el Real Madrid y el Manchester City.

Este enfrentamiento, que ya se siente como una final anticipada, obligará al equipo merengue a buscar la clasificación en suelo británico, tras definirse que el partido de vuelta se juegue fuera del Santiago Bernabéu.

Para el resto de los representantes españoles, el sorteo dejó sensaciones distintas:

FC Barcelona: El equipo de Hansi Flick respira con cautela al evitar al PSG y quedar emparejado con el Newcastle. El reto para los azulgranas será contrarrestar la fuerza física de los ingleses, con la ventaja de saber que un cruce ante el Real Madrid solo sería posible en la final.

Atlético de Madrid: El conjunto de Simeone se perfila con optimismo tras quedar citado con el Tottenham. Los colchoneros confían en aprovechar el presente irregular de los "Spurs" para sellar su pase a la siguiente ronda.

La fase se completará con duelos de pronóstico reservado, destacando el choque de potencias entre el PSG y el Chelsea, además del cruce estratégico entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen.

