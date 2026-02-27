TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
Comunidad

San Antonio de Lomerío aislado por inundaciones: más de 29 comunidades incomunicadas

Actualmente, tres vías fundamentales de acceso se encuentran totalmente anegadas.

Charles Muñoz Flores

27/02/2026 12:02

Caminos anegados y poblaciones aisladas: claman ayuda desde San Antonio de Lomerío. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Desde el municipio de San Antonio de Lomerío, al este del departamento de Santa Cruz, se reporta una situación crítica a causa de inundaciones y el grave deterioro de sus caminos principales.

Actualmente, tres vías fundamentales de acceso se encuentran totalmente anegadas. En algunos tramos, el problema responde al mal estado estructural de los caminos, mientras que en otros sectores las lluvias provocaron inundaciones que han dejado intransitable el paso vehicular y peatonal.

La emergencia afecta a más de 29 comunidades del municipio, que permanecen incomunicadas con el resto del departamento. La falta de acceso dificulta el traslado de alimentos, atención médica, combustible y otros insumos básicos, generando preocupación entre los pobladores.

Los pobladores y autoridades locales hacen un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que se atienda la emergencia con maquinaria pesada, trabajos de rehabilitación vial y asistencia humanitaria inmediata.

 

