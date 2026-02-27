¡Insólito! Un hincha ingresa a la cancha y derriba a Lionel Messi en pleno partido

En los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Juan Ramón Loubriel, la seguridad del evento se vio desbordada por varios espectadores que saltaron al campo de juego.

Aunque los primeros lograron obtener una fotografía con el capitán argentino, un último invasor irrumpió con mayor velocidad, abrazando a Messi por la espalda. En el forcejeo, mientras los guardias intentaban reducir al aficionado, terminaron derribando accidentalmente al futbolista.

El incidente provocó la interrupción del partido durante varios minutos debido a la cantidad de personas que intentaban aproximarse al terreno de juego. Pese a la caída, Lionel Messi se reincorporó rápidamente sin presentar molestias físicas y mantuvo la calma en todo momento, demostrando tranquilidad ante la situación.

Una vez restablecido el orden por parte del cuerpo de seguridad, el encuentro pudo finalizar con una victoria de 2-1 para el Inter Miami sobre Independiente del Valle.

Aunque el capitán del equipo estadounidense salió ileso, el episodio generó fuertes críticas hacia la organización por las evidentes fallas en los protocolos de control y seguridad del estadio.



Mira la programación en Red Uno Play