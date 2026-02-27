Más rápido y sin efectivo: Mi Teleférico implementará cobro con QR desde marzo

Mi Teleférico anunció que, a finales de marzo, habilitará el pago con código QR en sus boleterías y parqueos, como parte de su proceso de modernización y digitalización del servicio.

El gerente ejecutivo, Christian Eduardo Rojas, explicó que esta iniciativa forma parte del plan de trabajo desarrollado durante los primeros 100 días de gestión, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar los tiempos de atención.

¿Cómo funcionará el pago con QR?

El nuevo sistema permitirá que los pasajeros paguen sus boletos directamente en ventanilla utilizando un código QR, lo que reducirá el uso de efectivo y agilizará el proceso de compra.

La implementación se encuentra en su fase final y se prevé que entre en funcionamiento en las próximas semanas.

También en parqueos

El pago digital no solo estará disponible para los pasajes. También se aplicará en las áreas de estacionamiento. Los conductores podrán cancelar el servicio directamente en la puerta de ingreso o salida, evitando desplazamientos adicionales hacia boleterías físicas.

Más avances tecnológicos

Esta innovación se suma al reciente lanzamiento de la aplicación Yala 3.5, que permite realizar recargas virtuales sin validación presencial.

Desde la estatal adelantaron que continuarán incorporando nuevas herramientas digitales para consolidar un sistema de transporte cada vez más ágil, moderno y accesible para la población.

Con esta medida, la empresa apunta a reducir filas en horas pico y facilitar una experiencia más rápida y segura para miles de usuarios que diariamente utilizan el servicio de transporte por cable.

