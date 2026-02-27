Comunarios bloquean carretera exigiendo reinicio de obras en la doble vía Oruro–Challapata

Comunarios instalaron este viernes un bloqueo en la comunidad de Vichuloma, en protesta por la paralización de las obras de la doble vía Oruro–Challapata, suspendidas desde diciembre de la pasada gestión.

Los movilizados aseguran que la interrupción del proyecto afecta directamente a las comunidades del sector, tanto en el ámbito económico como en la seguridad vial. Señalan que el tramo inconcluso y los desvíos en mal estado generan constantes riesgos de accidentes, además de perjuicios para el transporte de carga y pasajeros que circulan hacia el sur del país.

Zenón Ajhuacho, dirigente de la zona, manifestó que la medida se radicalizará si no existe un compromiso formal y público de las autoridades nacionales para reiniciar los trabajos.

“Como vecinos somos los más perjudicados. No solo está paralizada la obra, sino que el desvío está en malas condiciones”, afirmó.

Los comunarios también denunciaron problemas de salud debido a la polvareda que provoca el tránsito de vehículos por la ruta alterna, exigiendo riego permanente y mantenimiento diario del desvío.

Advirtieron que no aceptarán reuniones técnicas preliminares y que la medida podría masificarse si no observan maquinaria trabajando de manera continua en el sector.

Mira la programación en Red Uno Play