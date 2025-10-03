TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Se mantiene el bloqueo en Yacuiba, en la ruta que conecta al país con Argentina

Hasta ayer se había informado sobre un posible cuarto intermedio en el bloqueo de Yacuiba; sin embargo, la Unidad Operativa de Tránsito confirmó que la medida persiste, por lo que varios vehículos permanecen varados en la carretera.

Jhovana Cahuasa

03/10/2025 8:59

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El bloqueo se mantiene en la localidad de Yacuiba, en la ruta que conecta el departamento de Santa Cruz con Tarija. Este jueves se conoció que existía la posibilidad de una pausa en la medida de presión, pero finalmente se ratificó la continuidad del cierre de vías.

“Según informa Tránsito, aún persiste el bloqueo en el cruce Charagua; ahí se encuentran los vehículos varados”, manifestó una funcionaria de la Terminal Bimodal.

De acuerdo con la funcionaria, por el momento los pasajes se venden de manera condicionada, advirtiendo a los pasajeros que deben esperar para no verse perjudicados por los bloqueos.

La medida fue instalada en el ingreso a Charagua, localidad que conecta a los municipios de Camiri y Yacuiba, además de la ruta hacia la frontera con Argentina.

El Concejo de Guaraníes de Charagua instaló el bloqueo exigiendo a la Gobernación de Santa Cruz la atención de 10 demandas puntuales. Su pliego petitorio incluye, entre otros, la dotación de desayuno escolar y la ejecución de proyectos de electrificación, que hasta ahora no han sido atendidos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD