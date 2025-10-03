Se mantiene el bloqueo en Yacuiba, en la ruta que conecta al país con Argentina

El bloqueo se mantiene en la localidad de Yacuiba, en la ruta que conecta el departamento de Santa Cruz con Tarija. Este jueves se conoció que existía la posibilidad de una pausa en la medida de presión, pero finalmente se ratificó la continuidad del cierre de vías.

“Según informa Tránsito, aún persiste el bloqueo en el cruce Charagua; ahí se encuentran los vehículos varados”, manifestó una funcionaria de la Terminal Bimodal.

De acuerdo con la funcionaria, por el momento los pasajes se venden de manera condicionada, advirtiendo a los pasajeros que deben esperar para no verse perjudicados por los bloqueos.

La medida fue instalada en el ingreso a Charagua, localidad que conecta a los municipios de Camiri y Yacuiba, además de la ruta hacia la frontera con Argentina.

El Concejo de Guaraníes de Charagua instaló el bloqueo exigiendo a la Gobernación de Santa Cruz la atención de 10 demandas puntuales. Su pliego petitorio incluye, entre otros, la dotación de desayuno escolar y la ejecución de proyectos de electrificación, que hasta ahora no han sido atendidos.

