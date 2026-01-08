¡Atención! Así se cotiza el dólar paralelo este jueves 8 de enero en Bolivia

El dólar estadounidense se cotiza este jueves 8 de enero de 2026 en el mercado paralelo a Bs 9,64 para la venta y Bs 9,67 para la compra, de acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com.

La cotización refleja una leve variación respecto a la jornada anterior. El miércoles, el dólar paralelo se situaba en Bs 9,62 a la venta, mientras que este jueves registra un incremento de dos centavos.

En cuanto al precio de compra, también se observó un ajuste. En la pasada jornada se ubicaba en Bs 9,65, y este jueves ascendió a Bs 9,67, según el mismo reporte.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, informó que el dólar blue boliviano se cotiza este jueves en Bs 9,63 para la compra y Bs 9,64 para la venta, mostrando una tendencia similar en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes, viajeros y ciudadanos, en un contexto marcado por la demanda de divisas y expectativa sobre la evolución del mercado cambiario en el país.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

