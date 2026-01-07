TEMAS DE HOY:
Así se cotiza el dólar paralelo este miércoles 7 de enero en Bolivia

El mercado paralelo del dólar presenta leves movimientos este miércoles, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 6:29

Foto: Red Uno
Bolivia

Según datos emitidos este miércoles 7 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de Bs 9,62 a la venta y Bs 9,65 a la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación respecto a la jornada anterior. El martes, el dólar paralelo había llegado a Bs 9,65 a la venta, mientras que este miércoles se registra en Bs 9,62.

En tanto, el precio de compra también presentó un ajuste. En la pasada jornada se ubicaba en Bs 9,67, mientras que este miércoles descendió a Bs 9,65.

Por otro lado, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra este miércoles un precio de Bs 9,63 para la compra y Bs 9,62 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativa sobre el comportamiento del mercado cambiario.

