600 cisternas varadas más de 25 días esperan descargar combustible en Santa Cruz

La fila de cisternas cargadas con diésel y gasolina se extiende desde el sexto anillo de la avenida Santos Dumont hasta el ingreso de la Refinería de Palmasola en Santa Cruz. Hasta el momento, aproximadamente 600 unidades permanecen varadas denunciando un avance lento en las operaciones de descarga.

Los conductores afectados aseguran que llevan más de 25 días viviendo en sus vehículos bajo condiciones precarias. Según sus testimonios, la desesperación crece al ver que solo 40 camiones han logrado ingresar a la planta en las últimas jornadas.

Existe una clara discrepancia entre las cifras reportadas, ya que los transportistas contabilizan 600 afectados frente a los 300 que reconoce oficialmente YPFB. Los choferes denuncian que se les impide el paso, obligándolos a pernoctar en las cabinas de sus cisternas.

Por su parte, YPFB informó que se encuentra reorganizando el sistema logístico para ampliar la capacidad de recepción de los carburantes. La estatal asegura que la autonomía de abastecimiento en la región está garantizada por un periodo de entre 8 y 9 días.

Se ha establecido un plazo de cinco días para concretar el ingreso de todas las unidades que actualmente esperan en las inmediaciones. Sin embargo, el ritmo actual de recepción genera dudas entre los transportistas sobre el cumplimiento de dicho cronograma.

