Cisterneros denuncian que no pueden descargar gasolina en la refinería de Palmasola

Alrededor de 20 millones de litros de gasolina no han podido ingresar a la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, según la denuncia de cisterneros que aseguran llevar 26 días sin poder descargar el combustible.

Las cisternas provenientes de Argentina y Paraguay permanecen en espera, mientras que, según los transportistas, los camiones que llegan desde Chile estarían ingresando sin inconvenientes.

La situación se concentra en el abastecimiento de gasolina, ya que el diésel estaría ingresando con normalidad a las instalaciones.

Las filas de cisternas se extienden desde el séptimo anillo, en la zona sur de Santa Cruz, hasta el ingreso principal de la refinería, de acuerdo con el reporte.

Transportistas también alertaron sobre riesgos de robos en la zona, debido al tiempo prolongado de permanencia de los camiones cargados con combustible.

El dirigente del sector anunció que solicitaron una explicación formal a YPFB sobre las razones por las cuales no se permite la descarga total de gasolina destinada al abastecimiento del departamento.

Para esta jornada está prevista una reunión en la que esperan recibir una respuesta oficial.

