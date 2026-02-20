Beni acata paro cívico de 24 horas ante problemas con la gasolina

El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, confirmó el inicio de un paro cívico de 24 horas con bloqueo de carreteras en todo el departamento, en protesta por la distribución de gasolina plus en lugar de gasolina especial.

Según explicó, desde el mes de enero la región viene recibiendo gasolina plus, lo que —según denuncian— estaría generando daños económicos y afectaciones en los motores de los vehículos.

“Cada que ejecutamos medidas, se nos da gasolina especial; una vez dejamos de ejecutar, nuevamente nos envían gasolina plus”, afirmó.

Aponte detalló que hasta el domingo pasado el abastecimiento de gasolina especial alcanzaba los 80 mil litros diarios, cuando la demanda en la capital beniana oscila entre 120 mil y 140 mil litros. Esta reducción ha provocado largas filas en los surtidores, especulación y reventa de combustible.

Aunque el precio de la gasolina plus y la especial es el mismo —6,96 bolivianos por litro—, el dirigente cívico cuestionó la calidad del combustible distribuido. “Es una gasolina que no reúne las condiciones, es de mala calidad”, manifestó.

Sobre los presuntos daños a los motores, señaló que una comisión técnica está trabajando en coordinación con federaciones y sectores afectados para cuantificar el impacto económico. Los resultados serán evaluados tras concluir el paro.

Asimismo, informó que se anunció la llegada del ministro de Hidrocarburos al Beni para sostener reuniones con los sectores movilizados. Sin embargo, advirtió que, si no hay soluciones concretas, no se descarta radicalizar las medidas.

“Evaluaremos qué acciones vamos a tomar, pero no se descarta un bloqueo indefinido. No podemos estar sin combustible”, sostuvo, aunque aclaró que buscarán puntos estratégicos para evitar afectar completamente la actividad diaria del departamento.

