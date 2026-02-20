Investigan 350 kilos de sustancias controladas en el aeropuerto Viru Viru

Las autoridades bolivianas han activado una investigación tras detectar un cargamento de 350 kilos de sustancias controladas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó que el operativo surge tras identificar dos posibles hechos delictivos vinculados al tráfico de marihuana líquida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento habría sido enviado desde Miami, Estados Unidos, lo que ha movilizado a grupos especiales de la Policía .

“Estamos hablando de una sustancia que ha venido de Estados Unidos por los antecedentes que se tiene”, puntualizó Mariaca sobre el origen del envío.

La investigación cuenta con la supervisión directa de la Fiscalía Superior en delitos de narcotráfico desde Sucre y la coordinación departamental en Santa Cruz. La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que se están realizando todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de los responsables involucrados.

Finalmente, la Fiscalía ha iniciado las gestiones correspondientes para solicitar información oficial. “Nosotros tenemos que hacer solicitudes mediante requerimientos fiscales a las autoridades pertinentes”, señaló el Fiscal General respecto a la cooperación internacional necesaria para este caso.

Mira la programación en Red Uno Play