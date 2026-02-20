Mujer baleada por su pareja se encuentra en terapia intensiva

Una mujer se encuentra en terapia intensiva tras recibir un disparo presuntamente efectuado por su pareja durante una discusión registrada el martes 17 de febrero en la zona de Llojeta, en la ciudad de La Paz. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que confirmó la aprehensión del principal sospechoso.

El hecho ocurrió en la calle 6 de esa zona, donde, según el reporte policial, la pareja sostuvo una discusión que derivó en un forcejeo con un arma de fuego. Como resultado, la mujer recibió un disparo que la dejó gravemente herida, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece en estado delicado.

El director de la FELCV, Ricardo Terrazas, informó que el acusado fue presentado ante la autoridad judicial, que determinó su detención preventiva.

“El día martes se llevó a cabo este caso; el esposo se encuentra en calidad de aprehendido. Hoy se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares donde el juez determinó una detención preventiva para el sujeto en el penal de San Pedro por seis meses”, declaró el jefe policial.

El agresor permanecerá aprehendido mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar su responsabilidad penal.

Este caso se suma a una preocupante cifra de hechos de violencia registrados durante las festividades de Carnaval. Según datos del Ministerio Público, entre el 12 y el 17 de febrero se atendieron 674 casos en el departamento de La Paz, de los cuales 108 están relacionados con violencia de género. Además, en ese mismo periodo se reportó el fallecimiento de 15 personas por distintos hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier forma de violencia y recordaron que estos delitos son investigados de oficio, especialmente cuando la vida de las víctimas se encuentra en riesgo.

