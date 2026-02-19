“Ángeles malignos” lo motivaron: la impactante confesión tras el parricidio en Cochabamba

Un hecho de extrema violencia conmocionó al municipio de Villa Tunari durante las celebraciones de Carnaval. Un joven de 24 años fue enviado con detención preventiva tras ser acusado de asesinar a su padre, un adulto mayor de 69 años.

El crimen ocurrió en el sector de Cuatro Arroyos, donde la víctima fue hallada sin signos vitales y con heridas provocadas por arma blanca.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el imputado declaró que actuó tras sentirse “poseído” y que habría recibido “órdenes” de factores externos para atacar a su progenitor.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, indicó que el acusado hizo referencia a supuestos “ángeles malignos” como motivación del hecho. Sin embargo, aclaró que estas afirmaciones deberán ser evaluadas técnicamente dentro del proceso investigativo.

Detención preventiva en El Abra

Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, la autoridad jurisdiccional determinó que el joven sea recluido de manera preventiva en el penal de Penal de El Abra.

Según los antecedentes preliminares, tras el hecho el acusado se dio a la fuga, pero posteriormente fue aprehendido por efectivos policiales.

El caso se encuentra en etapa de investigación, y se prevé que las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas formen parte del proceso para esclarecer las circunstancias del crimen.

