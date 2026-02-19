Caen presuntos estafadores que engañaron a un menonita con Bs 9.000 en la compra de repuestos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturó a dos sujetos acusados de estafar a un agricultor de origen menonita, a quien presuntamente le sonsacaron 9.000 bolivianos bajo la promesa de venderle repuestos para maquinaria agrícola que nunca fueron entregados.

El hecho se registró en la zona del mercado Los Pozos, específicamente en la calle 6 de Agosto, donde se concretó el supuesto negocio fraudulento.

Según la denuncia presentada el pasado 10 de febrero, la víctima llegó desde el municipio de Charagua hasta la capital cruceña con el objetivo de adquirir repuestos para sus equipos de trabajo. Mientras realizaba la búsqueda, el taxista que lo trasladaba le ofreció una alternativa “más económica” a través de un supuesto conocido que según dijo podía conseguir las piezas incluso desde la zona de la Aduana.

Confiando en la recomendación, el ciudadano menonita entregó los 9.000 bolivianos destinados a la compra. Sin embargo, los repuestos nunca fueron entregados y los involucrados desaparecieron del lugar, lo que motivó la denuncia formal ante la Felcc.

Tras las investigaciones, efectivos policiales lograron ubicar y aprehender a los dos presuntos implicados, quienes ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público mientras se define su situación jurídica.

