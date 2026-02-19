Bebé de nueve días de nacido murió tras consumir bebida casera por supuesto “mal de ojo”

Un bebé de nueve días de nacido falleció en el municipio Morán, estado Lara, tras presuntamente intoxicarse luego de ingerir una bebida elaborada a base de semillas de cilantro.

El recién nacido fue trasladado al Hospital del Seguro Social Pastor Oropeza, donde ingresó por un cuadro de presunta intoxicación. El personal médico realizó los chequeos correspondientes y entrevistó a la madre del menor, quien manifestó que le había suministrado una infusión casera debido a que el niño presentaba lo que, según su creencia, era “mal de ojo”.

De acuerdo con la información preliminar, el bebé comenzó a presentar complicaciones de salud tras consumir la bebida, por lo que fue llevado de emergencia al centro asistencial. Sin embargo, pese a la atención médica, se confirmó su fallecimiento.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

Las autoridades mantienen el caso en investigación mientras se esperan los resultados forenses oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play