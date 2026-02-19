Impactante bola de fuego en Chile: explosión tras vuelco de camión deja muertos y varios heridos

Una violenta explosión registrada la mañana de este jueves en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana de Santiago, dejó al menos tres personas fallecidas y siete heridos de gravedad, según confirmó Bomberos de Chile.

El hecho ocurrió cerca de las 8:22 horas en el sector de la intersección de la Ruta 5 con la Autopista General Velásquez, específicamente en las cercanías de Los Atacameños y Avenida Fresia. De acuerdo con los primeros antecedentes, un camión que transportaba gas volcó a un costado de la vía, generándose posteriormente una fuga que derivó en una explosión de gran magnitud.

Un video captado por un transeúnte y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento exacto de la emergencia: una enorme bola de fuego se expande en todas direcciones, seguida de una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital. La onda expansiva alcanzó a varios vehículos en tránsito, entre ellos un bus con pasajeros y un camión cargado con cilindros de gas, además de casetas de seguridad de empresas del sector.

Mirka, auditora de Radio Bío Bío, relató que logró observar “una bola de fuego siguiendo los autos”, describiendo la escena como caótica y de alta preocupación para quienes circulaban por el lugar.

La emergencia movilizó a múltiples compañías de Bomberos, personal de Carabineros de Chile y al menos cinco ambulancias, cuyos equipos trabajaron en el rescate de lesionados y el control del incendio. Asimismo, las llamas alcanzaron un depósito de vehículos perteneciente a una empresa de remates, generando cuantiosos daños materiales.

De manera preliminar, las autoridades investigan si la explosión se originó por la fuga de un domo de gas en el sector industrial o si el siniestro tuvo su origen directo en el camión que transportaba cilindros. Peritajes especializados buscan determinar la causa exacta del hecho y eventuales responsabilidades.

La situación continúa en desarrollo, mientras se mantienen desvíos de tránsito y un amplio perímetro de seguridad en la zona afectada.

