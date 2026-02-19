TEMAS DE HOY:
Internacional

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

Juan Marcelo Gonzáles

18/02/2026 23:13

PERÚ

En esta jornada el Congreso Nacional de Perú llevó adelante una sesión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente después de la censura a José Jerí. Después de una larga votación, y tras realizar una segunda vuelta, fue elegido José María Balcázar como nuevo presidente de ese país con 60 votos.

Noticia en desarrollo…

