José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

En esta jornada el Congreso Nacional de Perú llevó adelante una sesión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente después de la censura a José Jerí. Después de una larga votación, y tras realizar una segunda vuelta, fue elegido José María Balcázar como nuevo presidente de ese país con 60 votos.

Noticia en desarrollo…

