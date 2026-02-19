José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

En esta jornada el Congreso Nacional de Perú llevó adelante una sesión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente después de la censura a José Jerí.
18/02/2026 23:13
Escuchar esta nota
En esta jornada el Congreso Nacional de Perú llevó adelante una sesión extraordinaria para elegir a su nuevo presidente después de la censura a José Jerí. Después de una larga votación, y tras realizar una segunda vuelta, fue elegido José María Balcázar como nuevo presidente de ese país con 60 votos.
Noticia en desarrollo…
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55