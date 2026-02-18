Un video en redes sociales abrió un intenso debate luego de que un creador de contenido mostrara cómo es la vida diaria de una persona que se identifica como therian y lanzara la inusual propuesta de encontrar a alguien que quiera “adoptarlo”. El clip rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios entre sorpresa y curiosidad.

El material fue publicado por el tiktoker Carlos Name, quien presenta la historia de Pablo, un hombre que divide su rutina entre su vida cotidiana y la expresión de su identidad therian. En el video se observan momentos de su día a día, explicando cómo organiza su tiempo y cómo esta forma de expresión influye en su bienestar personal.

Según se cuenta, Pablo tomó la decisión de cambiar su estilo de vida tras mudarse desde Argentina hacia México en busca de una nueva etapa. El creador explica que la idea de la adopción surge como una dinámica para mostrar el nivel de compromiso y acompañamiento que implicaría convivir con alguien que vive esta experiencia.

El video también plantea una conversación más amplia sobre identidad, respeto y límites en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo consideran entretenimiento, otros lo ven como una forma de visibilizar realidades poco conocidas.

La publicación sigue acumulando visualizaciones y reacciones. Más allá de la polémica, el caso demuestra cómo historias personales pueden transformarse en temas virales que abren debates sobre nuevas formas de expresión en la era digital.

