VIDEO SENSIBLE: Un cocodrilo atacó y mató a una mujer mientras recolectaba almejas en un río

Una mujer de 35 años perdió la vida tras ser atacada por un cocodrilo de casi cuatro metros mientras recolectaba almejas en un río de Indonesia. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y generó profunda conmoción entre los habitantes de la zona.

Según el reporte oficial, la mujer ingresó al agua para realizar una actividad habitual en la comunidad, mientras su acompañante permanecía en la orilla.

En cuestión de segundos la mujer desapareció bajo la superficie, presuntamente sorprendida por el reptil. Su amiga alertó de inmediato a los pobladores y al esposo de la víctima, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Medios locales informaron que el cocodrilo emergió en varias ocasiones con el cuerpo de la mujer entre sus mandíbulas. Los residentes intentaron forzar al animal a soltarla utilizando palos, cañas de bambú y cuerdas, pero los esfuerzos fueron insuficientes ante el tamaño y la fuerza del reptil.

Tras intensas labores, los pobladores lograron recuperar el cuerpo de Jusmitawati; sin embargo, la mujer ya había fallecido. Sus restos fueron entregados a la familia para su sepultura conforme a las tradiciones locales.

