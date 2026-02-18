Horror en Salta: mató a su pareja, se lo confesó a su suegra y huyó

Una mujer de 37 años murió el pasado martes 17 tras un violento episodio ocurrido en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, en la localidad de Campo Quijano, provincia de Salta. Por el hecho, su pareja identificada por sus iniciales O.S., permanece prófuga y es intensamente buscada por la Policía.

Según las primeras informaciones, la causa es investigada bajo la hipótesis de femicidio. El caso generó profunda conmoción en la comunidad, donde vecinos y allegados reclaman justicia mientras continúan los operativos para dar con el sospechoso.

Violencia en el interior de la vivienda

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, el hecho se habría desencadenado tras una discusión de pareja dentro del domicilio. El acusado habría atacado a la mujer y luego cerró la habitación con llave antes de abandonar el lugar.

La madre de la víctima, que se encontraba en la casa, consultó al hombre por el estado de su hija. Según declaró ante los efectivos, el acusado admitió haberla agredido y aseguró que estaba gravemente herida, aunque no solicitó asistencia médica ni permitió el acceso inmediato al cuarto.

Ante la desesperación, la mujer alertó a otra de sus hijas y ambas lograron ingresar por una ventana trasera. En el interior encontraron a la víctima tendida en el suelo y con signos vitales débiles. Con la ayuda de un vecino, la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Francisco Herrera, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los intentos de reanimación del personal de salud, la mujer falleció minutos después. Las primeras evaluaciones médicas indican que la muerte habría sido consecuencia de lesiones múltiples y asfixia, aunque la causa definitiva será determinada por la autopsia.

Operativo y búsqueda

Tras el episodio, el acusado escapó y desde entonces permanece prófugo. Según informó el diario El Tribuno, la Policía de Salta desplegó un amplio operativo para localizarlo.

Entre las medidas adoptadas se interrumpió un espectáculo en una carpa bailable ubicada sobre la ruta 36 y se realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados al sospechoso, entre ellos una vivienda del barrio Pipino Ferreyra. También se llevaron adelante rastrillajes en la zona de la ruta 51 y en sectores rurales cercanos.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el paraje El Mollar, donde el acusado posee una propiedad familiar, aunque el resultado fue negativo. Los investigadores no descartan que haya continuado su huida hacia la zona de la Puna y analizan nuevas estrategias para concretar su captura.

Mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados de la autopsia, la Fiscalía interviniente trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir con precisión lo sucedido y llevar al sospechoso ante la Justicia.

Mira la programación en Red Uno Play