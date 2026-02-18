Santa Cruz despide el Carnaval 2026 con el recorrido de comparsas por el centro histórico

A pocas horas de concluir oficialmente el Carnaval 2026, el centro de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en el escenario principal de la despedida de la "fiesta grande". La comparsa coronadora, los Testarudos, realizó su recorrido final por las calles del casco viejo acompañados por la Reina del Carnaval, quien aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la celebración responsable en este cierre de feriado.

Los integrantes de la comparsa expresaron su profundo agradecimiento al pueblo cruceño y a las agrupaciones amigas por el masivo acompañamiento recibido durante los tres días de alegría y tradición.

El denominado "carnaval de calle" se caracterizó este año por la presencia de notables personalidades del ámbito público. El reconocido director técnico Carlos Aragonés y el cantante Abel Ribera compartieron momentos con la gente, destacando la música regional como el alma de la celebración. Por su parte, figuras de la cultura como Yiyo Landívar, presidente de la comparsa Mosqueteros con 49 años de trayectoria, y el actor Ernesto Ferrante, resaltaron la singularidad de esta experiencia, afirmando que el carnaval cruceño es un evento único en el mundo que todos deberían vivir al menos una vez.

La celebración alcanzó su punto más alto en lugares emblemáticos como la plazuela Callejas, donde la comparsa los Callejeros, fiel a la tradición, despidió el último día al ritmo de la banda. En este rincón histórico, diversas agrupaciones se dieron cita para compartir música, juegos con agua y pintura, y la gastronomía típica de la región. Con este despliegue de alegría, Santa Cruz cierra un ciclo festivo que, a pesar de los incidentes en zonas periféricas, mantuvo su esencia de encuentro y fraternidad en el corazón de la ciudad.

