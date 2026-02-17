El vehículo particular invadió el carril contrario y se embarrancó tras el impacto; entre los lesionados se encuentra una niña de 12 años.

Cuatro personas resultaron heridas la noche del domingo tras la colisión entre un vehículo particular y una volqueta en la carretera que conecta la localidad de Chaqui con la ciudad de Potosí, a la altura de la comunidad de Pacaja, según un informe preliminar de la Policía Boliviana.

De acuerdo con el reporte policial, el automóvil tipo vagoneta se dirigía hacia la ciudad de Potosí cuando presuntamente invadió el carril, impactando de frente contra una volqueta de color azul que circulaba en sentido opuesto. Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo liviano se embarrancó a un costado de la vía, agravando la situación de los ocupantes.

El conductor del motorizado particular quedó atrapado entre los fierros retorcidos y tuvo que ser rescatado con la ayuda de pobladores y efectivos de Tránsito. Inicialmente fue evacuado a un centro de salud de Chaqui y posteriormente trasladado a un hospital en la ciudad de Potosí para recibir atención especializada.

El chofer de la volqueta también resultó herido, al igual que otras dos personas que viajaban en el vehículo liviano, entre ellas una niña de 12 años, quienes presentan diferentes lesiones producto del impacto.

La División de Accidentes de Tránsito inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro y establecer posibles responsabilidades. Entretanto, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de circulación y mantener la precaución en carreteras, donde este tipo de accidentes suele registrarse con mayor frecuencia en festividades de carnaval.

Mira la programación en Red Uno Play